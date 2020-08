Scuola: termoscanner agli ingressi degli istituti trentini

Posted on

Processo per direttissima: 4 mesi a due anarchici,esponenti del Bruno a processo a febbraio Trento – Condannati a 4 mesi i due esponenti dell’area anarchica arrestati in seguito al raid contro un gazebo di Forza Nuova compiuto sabato scorso nel centro storico di Trento. La sentenza questo pomeriggio al Tribunale di Trento dopo il rito per […]