Vaccinazioni, da giovedì 3 giugno alle 23 anche il Trentino apre ai nati tra il 1972 e il 1976

Dopo Veneto e Alto Adige finalmente il Trentino apre agli over 40. Si comincia con coloro che sono nati fra il 1972 e il 1976, ovvero la fascia fra i 45 ed i 49. Da giovedì sera, 3 giugno, alle 23 potranno entrare nel Cup dell’Azienda sanitaria e prenotare la propria vaccinazione. Coronavirus: i dati di mercoledì 2 giugno: zero decessi, 27 nuovi contagi, 304.229 vaccinazioni

Trento – Da lunedì 7 giugno sera partiranno le prenotazioni anche per la fascia 40-44. Per prenotare ci si potrà rivolgere al Cup online dell’Azienda sanitaria oppure ai medici di medicina generale, che aderiscono alla campagna e che potranno utilizzare, novità degli ultimi giorni, anche il vaccino Pfizer-Biontech.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l’appuntamento, di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati, scaricabili anche dal sito Apss: https://www.apss.tn.it/content/view/full/21033

Questo il link per l’accesso al Cup

https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home

L’intervista all’assessore Segnana

In breve

In Alto Adige dopo otto giorni si torna a morire per colpa del Covid. L’azienda sanitaria registra un nuovo decesso fino a mercoledì 2 giugno. I laboratori nelle ultime 24 ore hanno effettuato 860 tamponi PCR e registrato 29 nuovi casi positivi. Inoltre 4 test antigenici positivi. Dal 3 giugno in Alto Adige le prenotazioni per le vaccinazioni saranno possibili anche per persone dai 16 ai 18 anni. Poiché si tratta di minorenni – precisa l’Azienda sanitaria altoatesina – questi giovani devono essere accompagnati all’appuntamento vaccinale da un genitore o da un tutore, altrimenti la vaccinazione non potrà essere effettuata. Per questa fascia d’età verrà utilizzato solo il vaccino della Pfizer-Biontech. Fino al 31 maggio, in Alto Adige sono state somministrate un totale di 323.553 dosi di vaccino e ben 110.521 altoatesini ed altoatesine hanno completato il loro ciclo di vaccinazione e sono quindi completamente vaccinati contro il coronavirus.