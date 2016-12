NordEst – Se avete in previsione di spostarvi durante le prossime festività natalizie, segnatevi le date da bollino nero per il traffico: le giornate del 7 e 8 dicembre, soprattutto in A22 careggiata nord (traffico in arrivo), domenica 11 dicembre sempre in A22 (questa volta in careggiata sud per i turisti in partenza), il 2 gennaio 2017 (forte flusso di turisti in arrivo e partenza) e il 7 ed 8 gennaio per il ritorno dalla vacanza natalizia Il calendario è stato definito nella mattina odierna nel corso di un vertice organizzato dalla Protezioni civile e che ha coinvolto volontari, servizi provinciali e corpi di polizia. Durante le giornate di traffico intenso, non solo da bollino nero, saranno organizzati dei presidi sulle principali arterie del Trentino e un flusso di informazioni a favore degli automobilisti sulla condizioni del traffico. Informazioni in tempo reale per gli automobilisti saranno fornite dai pannelli a messaggio variabile dislocati lungo le principali strade e nei comunicati trasmessi a frequenza oraria dalle radio locali. Il punto di riferimento rimane il sito di Viaggiare in Trentino (www.viaggiareintrentino.it) e i relativi canali social: sarà attivo anche il numero verde 800-994411.

Il Piano traffico è stato messo a punto questa mattina in una riunione presso la sala operativa del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento tra tutti i soggetti coinvolti: Protezione Civile, Autostrada del Brennero, Vigili del fuoco volontari e permanenti, Nu.Vol.A., le Polizie locali di Trento, Lavis, Piana Rotaliana, Rovereto ed Ala, Servizio gestione strade, Meteo Trentino e Servizio turismo. Oltre alle località sciistiche ci si aspetta, come già sperimentato negli ultimi anni, un afflusso eccezionale di turisti per i mercatini natalizi, costituito prevalentemente da camper (oltre 3 mila quelli attesi) e pullman (un centinaio nelle giornate di punta.

1) Le giornate da bollino nero. Le date a maggiore rischio per il traffico sono a ridosso del Ponte dell’Immacolata: in carreggiata Nord della A22 si annuncia traffico intenso già il 7 e 8 dicembre, meno il 9, mentre il rientro si annuncia critico domenica 11 dicembre (meno sabato 10) a partire dalle ore 11 e fino alle 22. L’Autobrennero ha già disposto per queste giornate il potenziamento delle pattuglie ausiliarie, a servizio di automobilisti in difficoltà o in caso di incidenti. L’11 dicembre sarà una giornata a forte traffico anche su Trento e Rovereto: ai turisti in transito sulla A22 si aggiungeranno anche i visitatori dei mercatini di Natale. Il punto di maggiore criticità sarà il ponte di Ravina dove la tangenziale passa da 2 a 1 corsia: pattuglie dei vigili urbani e personale del Servizio gestione strade vigilerà soprattutto nella fascia oraria che andrà dalle 13 alle 17. Informazioni in tempo reale saranno date sui pannelli a messaggio variabile. In previsione degli arrivi per i mercatini di Natale, Il Comune di Trento e la polizia municipale garantiranno l’apertura di tutti i parcheggi cittadini, un’area attrezzata per i camper alle Ghiaie un flusso di informazioni per smistare il traffico lungo la statale con entrata in A22 ai caselli di Rovereto sud e nord. In particolare, agli autisti dei pullman e ai camperisti saranno fornite indicazioni aggiornate su collegamenti e strade più scorrevoli.

Saranno distribuiti anche dei volantini con i consigli per scaglionare le partenze, evitando le punte di maggiore traffico.

Sempre in carreggiata nord della A22 il traffico si annuncia intenso nella giornata del 26 dicembre (Santo Stefano).

Il 2 gennaio è la giornata da bollino nero su entrambe le carreggiate per i nuovi arrivi e le partenze turistiche. Quel giorno tutti i servizi e le strutture provinciali saranno allertate per gestire eventuali criticità. L’area più a rischio sarà quella dolomitica e, in particolare, le valli di Fassa e Fiemme, mentre le valli del Noce non dovrebbero presentare criticità rilevanti anche grazie alla nuova bretella in destra Adige.

Allerta, ma non da bollino nero, è segnalata anche per il rientro che segnerà la conclusione delle vacanza natalizie: 7 ed 8 gennaio 2017.

2) Informazione al pubblico. L’informazione al pubblico è ritenuta fondamentale per sollecitare in tutti un comportamento responsabile nella scelta degli orari di partenza e del percorso da seguire. E’ quindi stato predisposto un programma con la diffusioni di comunicati contenenti le informazioni sulla viabilità nelle giornata di punta di dicembre 2016 e gennaio 2017 e le indicazioni per ottenere aggiornamenti sullo stato di percorribilità delle strade nel momento in cui sarà decisa la partenza.

La diffusione delle informazioni sarà gestita dal servizio Viaggiare in Trentino tramite comunicati trasmessi a frequenza almeno oraria dalle radio locali e attraverso il sito internet www.viaggiareintrentino.it.

3) Monitoraggio controllo e gestione del traffico. Il monitoraggio del traffico sarà effettuato dalla Sala operativa provinciale in accordo con il CAU della A22. Le informazioni saranno raccolte utilizzando sia le soglie di misura dell’intensità e della velocità del traffico di cui dispongono la società A22 ed il Servizio Gestione Strade per la rete delle strade provinciali e statali, sia tramite alcuni operatori del Servizio Gestione Strade che si sposteranno sul territorio per controllare la situazione da vicino.

L’eventuale deviazione dei flussi di traffico sarà possibile utilizzando i pannelli a messaggio variabile e gli operatori dislocati negli snodi principali della rete stradale.

4) Assistenza ai mezzi e alle persone coinvolte negli ingorghi. Nell’ipotesi in cui, nonostante le misure adottate, si formassero degli ingorghi, il personale dislocato nelle postazioni di rilievo delle condizioni di traffico, assumerà anche le funzioni di punto di assistenza logistica agli automobilisti, distribuendo a quanti ne avranno necessità generi di conforto.

5) Forze mobilitate. La Sala operativa provinciale sarà attivata nelle giornate considerate a rischio – Ponte Immacolata, Natale, Capodanno ed Epifania – ed opererà in stretto contatto con il CAU della A22 e rimarrà aperta fino al termine delle fasi intense del traffico. Il personale dislocato sul territorio sarà costituito da personale cantoniere e della Federazione dei vigili del fuoco volontari.

6) Numeri utili. Di seguito sono indicati i numeri verdi e i siti dove reperire le notizie aggiornate sulla viabilità:

www.viaggiareintrentino.it

Facebook https://www.facebook.com/ViaggiareinTN

Twitter @ViaggiareinTN

Numero verde Info traffico: 800-994411

Ufficio meteo: www.meteotrentino.it