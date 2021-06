Unione Montana Feltrina assume: domande entro il 19 luglio

L’Unione Montana Feltrina ha indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Tecnico categoria di accesso C presso l’unità organizzativa viabilità, verde e difesa del suolo del settore gestione del territorio del Comune di Feltre

Feltre (Belluno) – Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite apposita piattaforma dell’Unione Montana Feltrina, con accesso tramite Spid, secondo le modalità e i termini indicati nel bando.

Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda 21 a Feltre (telefono 0439 310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione “Bandi di Concorso”. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del 19 luglio 2021.