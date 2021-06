Brunico, arrestato operaio con oltre 2 kg di marijuana

Un insospettabile operaio edile 56enne di nazionalità tedesca

Brunico – I carabinieri di Brunico, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un insospettabile operaio edile 56enne di nazionalità tedesca per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’appartamento dell’uomo a San Lorenzo di Sebato sono state sequestrate due grosse buste di plastica, contenenti complessivamente 2 chili e 150 grammi di marijuana, e 7 grammi di cocaina.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e 620 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività criminale. Visto l’ingente quantitativo di stupefacente l’uomo è stato tratto in arresto e, su indicazione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Bolzano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha applicato al 56enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. Lo stupefacente sequestrato, che sul mercato avrebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro, è stato inviato al Laboratorio di analisi stupefacenti dei carabinieri di Laives per accertare il numero delle dosi ricavabili.