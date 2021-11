Un decesso per Covid in Trentino, 76 nuovi casi positivi

Si registra purtroppo un decesso dovuto al Covid-19 in Trentino, si tratta di una persona vaccinata che soffriva anche di altre patologie

Trento – Sono i dati aggiornati dall’ultimo bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che riscontra anche 76 nuovi casi positivi : 31 emergono da 531 tamponi molecolari e 45 da 8.808 test antigenici. I molecolari confermano anche 33 positività intercettate nei giorni scorsi dai tamponi rapidi. I nuovi casi riguardano per la maggior parte persone asintomatiche o pauci-sintomatiche, con un solo caso lieve, ricoverato in media intensità.

E a proposito di ricoveri, i pazienti attualmente in ospedale sono 27, di cui 2 in rianimazione, dopo che nella giornata di ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri e 1 dimissione. Le vaccinazioni hanno raggiunto le 797.295 somministrazioni, di cui 366.292 seconde dosi e 16.363 terze dosi. I guariti da inizio pandemia sono 47.622, comprese le 48 unità in più segnalate nel bollettino rispetto a ieri.