Covid: 2 decessi in Alto Adige, aumentano positivi, rischio zona gialla

Ricoverati sono 58, mentre altre 4 persone sono in rianimazione

Bolzano – Altri due decessi per Covid in Alto Adige, dove i nuovi positivi sono continuamente in crescita: 255 (ieri erano 196). I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.518 tamponi molecolari pcr e 7.168 quelli antigenici rapidi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 58, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 7, mentre in terapia intensiva ci sono 4 malati. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 3.762.

Alto Adige a rischio limitazioni

“I dati Covid in Alto Adige sono in peggioramento” e “potremmo presto trovarci nelle condizioni dell’Austria dove si parla di maggiori restrizioni”, ha ribadito nei giorni scorsi il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. “La situazione – ha sottolineato il presidente – è correlata a quella delle vaccinazioni: abbiamo un tasso di vaccinazione più basso e a questo corrisponde un tasso di diffusione del contagio più alto – ha aggiunto il presidente altoatesino – Non possiamo far altro che mettere a disposizione tutti i sistemi per vaccinarsi e speriamo che ci sia la disponibilità da parte di chi non ha ancora aderito”.

L’opera di convincimento nei confronti dei dubbiosi sarà proseguita anche con l’attività informativa, “non solo sui vaccini, ma anche sugli effetti di questa maggiore diffusione del contagio. Il peggiore potrebbe essere – ha avvertito Kompatscher – di cambiare colore e dover adottare maggiori restrizioni. La nostra situazione è simile a quella dell’Austria e della Germania dove ci sono meno vaccinati che in Italia. E in Austria sono state decise nuove misure restrittive. “Potenzieremo anche i controlli sul rispetto dell’obbligo del Green pass”.