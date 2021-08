Un appuntamento per celebrare il San Daniele DOP e il suo territorio

Doppio appuntamento con il gusto e la convivialità il 28 e 29 agosto a San Daniele del Friuli, dove verrà ospitato l’evento ‘Aspettando… Aria di festa 2022’

NordEst – A organizzarlo è il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che punta a celebrare il San Daniele DOP e il suo territorio di appartenenza in attesa che il tradizionale evento ‘Aria di Festa’ torni a giugno del 2022. Questa manifestazione, infatti, ha subito un annullamento per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia. Così, mentre il conto alla rovescia al nuovo appuntamento è già iniziato, la città di San Daniele del Friuli si prepara a rendere omaggio all’iconico prosciutto con un evento ad hoc messo a punto dal Consorzio in collaborazione con la Città di San Daniele e gli esercenti del territorio.

Il momento storico che stiamo attraversando, ancora caratterizzato dall’emergenza sanitaria, consente di organizzare soltanto alcune delle caratteristiche attività legate alla festa del prosciutto. Si tratta di corsi e laboratori di degustazione, showcooking e naturalmente visite guidate negli stabilimenti di produzione. Per poter garantire il rispetto delle normative vigenti in ambito sanitario e dunque la sicurezza a tutti gli ospiti che vorranno intervenire, si potrà prendere parte alle attività in programma soltanto dopo aver effettuato la relativa prenotazione sul portale http://booking.prosciuttosandaniele.it . Sarà inoltre richiesto il possesso del green pass a tutti gli ospiti.

La mappa degli eventi in programma il 28 e 29 agosto

Nelle giornate del 28 e 29 agosto si potrà prendere parte a molte iniziative dedicate alla promozione e alla conoscenza del Prosciutto di San Daniele e al legame inscindibile con il suo territorio di appartenenza.

Come ogni anno, verranno aperti al pubblico i prosciuttifici, i luoghi in cui si concretizza la fase produttiva del San Daniele DOP. I Mastri prosciuttai racconteranno le tecniche che da generazioni vengono utilizzate e tramandate per la lavorazione e la stagionatura del prodotto. Saranno organizzate delle visite guidate, sempre a numero chiuso, agli stabilimenti delle aziende aderenti che resteranno aperti in occasione dell’evento.

In programma ci sono anche in questa occasione dei laboratori educational, pensati per offrire al pubblico un’analisi sensoriale con degustazione del San Daniele DOP, accompagnato ai vini bianchi del Friuli-Venezia Giulia. Il cuoco e personaggio televisivo Simone Rugiati, poi, interverrà in uno showcooking organizzato appositamente per mostrare al pubblico ricette ad hoc che possano esaltare al meglio il gusto del Prosciutto di San Daniele.

Nel corso delle serate di sabto 28 e domenica 29, presso il Parco del Castello, si svolgerà un evento in formato pic-nic, il cui accesso sarà garantito solo previa prenotazione. Per assicurare il rispetto delle norme vigenti, quest’anno non sono previsti i tipici stand gastronomici che affollano le vie del centro. Le attività di ristorazione saranno organizzate dai gestori dei locali nei relativi spazi. Ulteriori attività e iniziative a corredo dell’evento, sempre nell’area del centro storico, avverranno in collaborazione con la Città di San Daniele e le Associazioni locali.

La promozione del territorio e le visite organizzate

Nell’ottica di promuovere al meglio l’evento in programma per l’estate 2022, nel medio e lungo termine, verranno accolti dal Consorzio agenti di viaggio, tour operator, travel blogger, influencer e giornalisti. Tutto ciò per mettere in evidenza il forte legame tra il Prosciutto di San Daniele e il territorio in cui viene prodotto, offrendo la possibilità di prendere parte a esperienze e percorsi sensoriali a 360 gradi. Il tour si svilupperà su tre giorni e coinvolgerà altre località regionali, oltre la città di San Daniele del Friuli. Inoltre, saranno accolti all’interno delle attività programmate i gruppi turistici già organizzati dalle agenzie di viaggio per l’edizione 2021 di “Aria di Festa”, il tradizionale appuntamento di giugno poi annullato.

L’evento di fine agosto celebra la convivialità e il buon cibo, dando il via alle iniziative promozionali del Consorzio del Prosciutto di San Daniele in vista dell’atteso ritorno, a distanza di due anni, della storica manifestazione “Aria di Festa” nella sua forma originale.