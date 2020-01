Belluno, Tragico schianto sulla ss 50 a Piovena: muore Sisto Belli, ex sindaco di Feltre

Schianto tra 4 auto sulla strada statale 50 “del Grappa e del Passo Rolle”, giovedì nel primo pomeriggio a Piovena. Ha perso la vita l’ex sindaco di Feltre Sisto Belli

NordEst – Gravissimo incidente giovedì pomeriggio nella zona di Santa Giustina, nel Bellunese, poco prima delle 18.

Per cause in corso di accertamento, una vettura ha urtato l’ultima auto in fila, venendo sbalzata sulla corsia opposta e andandosi a schiantare contro il mezzo che stava sopraggiungendo. Non viene escluso un possibile malore del conducente del mezzo che è finito contro le auto in coda, deceduto poco dopo.

A perdere la vita nel drammatico incidente è stato Sisto Belli, originario del Cadore, agromono, è stato sindaco a Feltre nei primi anni ’70.

Uomo molto noto in tutto il Bellunese per il suo impegno nel volontariato di impronta cattolica, attivo alla San Vincenzo De Paoli, Sisto Belli lascia i figli e la moglie. Lutto nel Feltrino per la scomparsa di Belli.

Pesanti disagi al traffico in zona. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.