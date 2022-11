LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Sanità Primiero: urge soluzione per problemi informatici tra Ulss1 Belluno e Apss Trentino

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

NordEst – Se sul fronte delle emergenze 112 il Primiero deve ancora digitare il numero verde temporaneo 800 112 000 (per i problemi irrisolti con le celle telefoniche del vicino Bellunese), non va meglio per le informazioni condivise tra aziende sanitarie di Belluno e Trento. Restano infatti ancora in sospeso, nonostante una convenzione sanitaria ‘pesante’ in termini finanziari, fra Trentino e Veneto, i problemi di comunicazione in campo informatico, tra il sistema di Ulss1 Dolomiti Belluno e Apss del Trentino, in particolare per i casi clinici relativi alla Comunità di Primiero e la vicina Valsugana.

Già nel 2017 veniva sollecitata dalla Comunità di Primiero, la necessità di: “Individuare e condividere le modalità tecniche e operative per consentire, dal 1° luglio 2017, la visibilità dei referti delle attività di degenza e di specialistica erogate dall’ospedale di Feltre presso le strutture sanitarie e i medici di medicina generale del Primiero”. Ad oggi però, ancora nessun risultato, con pesanti disagi per gli utenti trentini.

La segnalazione a novembre 2022

Proprio in questo contesto si inserisce la segnalazione del nostro lettore Roberto Galbiati: “Spettabile Redazione, il problema di mancanza di comunicazione tra il sistema informatico (cartelle cliniche/visite/esiti diversi) di Ulss1 Dolomiti Belluno e Azienda sanitaria trentina, non riguarda soltanto i medici di base (gravissimo), ma anche gli oltre 10.000 abitanti del Primiero/Vanoi, che non possono accedere online ai risultati dei propri esami/analisi e sono costretti ad andare a Feltre o Belluno per farseli consegnare stampati. Ad una mia istanza via Pec, nello scorso mese di giugno, il Direttore Generale della Ulss1 Dolomiti, mi ha fatto comunicare dalla sua segreteria che aveva preso atto dell’esistenza del problema e di aver dato incarico al CED (sistemi informatici) di provvedere a risolverlo.

A metà ottobre 2022, dopo 4 mesi, al tentativo di accedere ai miei referti ho ancora ottenuto la risposta: “Il servizio è disponibile solo per gli assistiti di Regione del Veneto” e ho sollecitato la soluzione, suggerendo un percorso da compiere. Ho chiesto, infatti, se fosse stato costituito un gruppo di lavoro misto, tra le due Sanità del Trentino e del Veneto, con esperti nei due Sistemi informativi, che possano verificare le differenze generali e di dettaglio dei flussi informativi e delle codifiche e studiare un programma di conversione per ciascuno dei due Sistemi. Sono in attesa di risposte”.

Roberto Galbiati