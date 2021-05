Ulss1 Dolomiti, nuovi orari tamponi. Azienda zero: “boom prenotazioni vaccini 50-59: 100 mila in poche ore”

Nuovi orari da maggio per i punti tamponi dell’Ulss Dolomiti con accesso libero

Feltre/Belluno – Tra i 50-59enni è stato boom di prenotazioni per la vaccinazione contro il Covid-10 che si è aperta venerdì in Veneto: 100 mila in poche ore, con punte di 6mila ogni 5 minuti. Il Sistema continua a ricevere le richieste con un trend che non sembra ancora scendere. Tutti i punti vaccino della Regione Veneto sono pronti per somministrare le dosi a questa categoria che a differenza delle classi 60-69 dove l’accesso era stato più lento, ha accolto rapidamente l’opportunità di vaccinarsi.

Nuovi orai punto tamponi

In particolare, si ricorda che domenica i tamponi saranno eseguiti al drive in di Belluno – san Martino dalle 8.30 alle 10.30.

Drive-in Paludi:

dal lunedì al sabato (festivi esclusi),

dalle 8.30 alle 12.30;

Drive-in Feltre – loc. Anzù:

dal lunedì al sabato (festivi esclusi),

dalle 8.30 alle 12.30;

Drive-in Tai di Cadore:

martedì, giovedì e sabato (festivi esclusi),

dalle 15.00 alle 17.00;

Drive-in Agordo:

lunedì, mercoledì e venerdì (festivi esclusi),

dalle 16.00 alle 17.00.

Drive in Belluno (area ospedale San Martino – vicino ad asilo aziendale)

domenica e festivi dalle 8.30 alle 10.30

Si ricorda che possono accedere ai punti tamponi:

persone con prescrizione di tampone (antigenico rapido o molecolare) del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta – SENZA APPUNTAMENTO, esibendo all’ingresso impegnativa cartacea o dematerializzata anche in formato elettronico;

i soggetti inviati dall’unità di Crisi del Dipartimento di Prevenzione – SU INDICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE soggetti in rientro dall’estero secondo normativa.