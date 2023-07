Asiago, incidente aereo per un ultraleggero: precipita in atterraggio, feriti due altoatesini

Lo schianto è avvenuto poco prima della pista del Romeo Sartor. A bordo c’erano due persone di 50 anni, residenti a Brunico, trasferite con l’elicottero all’ospedale di Vicenza

NordEst – Incidente aereo, sabato 29 luglio, in provincia di Vicenza: poco prima di mezzogiorno un ultraleggero Tecnam 2002 è precipitato in fase di atterraggio in un prato circa 500 metri, poco prima della pista del Romeo Sartor. Momenti di paura per le due persone a bordo che sono rimaste ferite.

I vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento hanno estratto i due feriti all’interno del velivolo e li hanno affidati alle cure dal personale sanitario del SUEM, due sono stati stabilizzati e trasferiti ospedale in elisoccorso e ambulanza. Ancora in corso le operazioni di soccorso. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta dall’Agenzia per la sicurezza del volo.

In breve

Morta a quattro giorni dall’incidente stradale Christiane Ernst Paregger. L’auto della 71enne, dottoressa specializzata in medicina ildegardiana, si era scontrata con un camion poco dopo Cardano. La donna, che era in coma, è morta oggi all’ospedale di Bolzano. Lo scontro frontale con un camion si era verificato vicino allo stabilimento della Mila, poco dopo Cardano: i vigili del fuoco avevano dovuto estrarla dalle lamiere con le pinze idrauliche. Christiane Ernst Paregger, che viveva in Val d’Ega, era una dottoressa specializzata in medicina ildegardiana (che si rifà al pensiero medico di Ildegarda di Bingen) e aveva uno studio in via Bottai, a Bolzano.