Turismo, L’Assessore Failoni presenta la riforma a Primiero: martedì alle 14.30 al Teatro Oratorio di Pieve

Ecco che cosa prevede sinteticamente il nuovo disegno di legge che rivoluzionerà il turismo trentino

Primiero (Trento) – Tappa a Primiero per l’assessore provinciale trentino, Roberto Failoni, per presentare la nuova riforma del turismo in provincia.

Martedì alle 14.30 (Oratorio Pieve) si terrà un incontro per illustrare i punti principali della riforma del comparto, che inizierà a breve il suo iter ufficiale.

La riforma in sintesi

Il nuovo sistema turistico trentino + IL NUOVO SISTEMA TURISTICO TRENTINO +Una nuova visione che mette al centro il turista e i suoi bisogni. Una governance per il sistema turistico trentino rinnovata che coinvolge i territori. Ecco in pochi minuti i principi e le direttrici alla base della riforma del turismo che stiamo portando avanti. Pubblicato da Roberto Failoni su Mercoledì 30 ottobre 2019

In breve

Anche il territorio di Primiero – con il Gruppo Acsm spa – sarà parte del progetto Europeo “Multiply” finanziato dal programma di Ricerca ed Innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea. Si tratta di un progetto al quale partecipano, oltre che Legambiente, altri 6 partner in rappresentanza di altrettanti stati europei: Germania, Polonia, Ungheria, Austria, Svezia e Olanda. Il Progetto si pone l’obiettivo di incoraggiare le autorità locali a sviluppare azioni integrate di pianificazione urbana, coinvolgendo i territori in un programma di apprendimento peer-to-peer dove potranno condividere e discutere i metodi per combinare elementi di mobilità sostenibile, energia e pianificazione territoriale al fine di rendere le città coinvolte più “Climate friendly” e quindi luoghi confortevoli in cui vivere. Ulteriori informazioni sul progetto su: www.citiesmultiply.eu