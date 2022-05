Alto Adige, bimbo al centro profughi cade da oltre 5 metri, è grave

Posted on

Dallo studio emerge che la pressione fiscale più elevata si registra in Francia NordEst -Cosa accadrebbe se l’Italia avesse la pressione fiscale allineata con il dato medio presente in Ue ? Ogni italiano pagherebbe 946 euro di tasse in meno all’anno. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA che ha comparato la pressione fiscale registrata […]