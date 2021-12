Lo rende noto il Servizio gestione strade della Provincia di Trento

Canal San Bovo/Imèr (Trento) – Nuova chiusura per lavori nel tunnel del monte Totoga, con divieto di transito tra Imèr e la valle del Vanoi.

E’ prevista l’interruzione notturna del traffico in entrambe le direzioni, dalle 21 alle 6 del mattino, dal 13 dicembre fino al mattino del 15 dicembre 2021 con deviazione alternativa in loco, via passo Gobbera.