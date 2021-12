Pergine, tetto in fiamme nella notte: 4 quattro famiglie evacuate

Posted on

Non ci sarà più possibilità di errore o di piccoli disavanzi alle casse degli Iperlando. Le cassiere (per la maggior parte sono donne) non dovranno più toccare il denaro di Giorgio Naccari Nordest – Tutto avverrà sotto la supervisione di chi lavora in cassa ma saranno delle piccole, innovative macchinette addette al pagamento. Lando le ha […]