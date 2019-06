Tunnel Brennero, nel 2028 il primo treno

Print This Post

Stabili i costi di 9,3 miliardi di euro

Brennero – Fine 2028 transiterà il primo treno nel tunnel del Brennero. Lo annuncia Konrad Bergmeister, amministratori delegati di Bbt Se. I lavori – spiega sulla Tiroler Tageszeitung – saranno terminati nel 2027 e dopo un anno di rodaggi e collaudi la galleria, lunga 56 chilometri, potrà entrare in servizio.

I costi – sottolinea Bergmeister – sono stabili e ammonteranno a 9,3 miliardi di euro. Finora Bruxelles ha sostenuto il mega-progetto con 1,7 miliardi, in vista ma non ancora assegnati altri 411 milioni per il 2020. Il tunnel del Brennero avrà complessivamente 230 chilometri di gallerie principali, di servizio e cunicoli di esplorazione. Di questi 102 chilometri sono già stati realizzati.

In breve

Un cittadino tunisino di 34 anni è stato arrestato dalla polizia a Bolzano dopo un tentato scippo ai danni di una 90enne. La donna è stata spinta per terra all’uscita di un supermercato in centro storico. L’aggressore ha poi tentato di strapparle una collana d’oro, senza riuscirci. L’uomo si è dato alla fuga, ma grazie all’esatta descrizione fornita dall’anziana, la polizia è tempestivamente risalita all’uomo. Si tratta infatti di un tunisino con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale.