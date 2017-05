Trump annuncia a Bloomberg: “Pronto a incontrare Kim”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Donald Trump si dice pronto a incontrare il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un se ci fossero “le giuste circostanze”

Usa – In un’intervista a Bloomberg News, il presidente degli Stati Uniti assicura che sarebbe “onorato” di farlo.

“Se per me fosse appropriato incontrarlo, lo farei assolutamente, sarei onorato di farlo”, spiega Trump. “La maggior parte dei politici non lo direbbe mai, ma io lo dico: nelle giuste condizioni lo incontrerei”, ribadisce.