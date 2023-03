Attenzione a nuovi tentativi di truffe telefoniche: fingono incidente o ricovero parente, raggirata anziana in Trentino

Numerose in questi giorni le segnalazioni da parte di cittadini in Trentino, che hanno ricevuto telefonate da persone che si spacciavano per parenti in difficoltà chiedendo urgentemente del denaro

NordEst – Le chiamate – informano le forze dell’ordine – hanno riguardato soprattutto persone residenti nel capoluogo trentino e nelle frazioni vicine. Una truffa è stata portata a termine ai danni di una signora quasi novantenne, contattata da una donna che si è spacciata per sua nipote, asserendo di essere malata e di aver bisogno di denaro per potersi pagare le cure. Un uomo poi si è presentato sotto casa dell’anziana per farsi consegnare denaro e gioielli.

Polizia di Stato e carabinieri invitano a diffidare di chi chiede soldi oppure oggetti di valore spacciandosi per parenti, appartenenti alle forze dell’ordine o dipendenti di una qualsiasi azienda erogatrice di servizi, e consigliano di segnalare le telefonate al 112 o alle forze dell’ordine della zona.