Cles, trovati con 9 chili di droga: arrestati dai carabinieri

Tre giovani albanesi portati nel carcere di Spini di Gardolo

Cles (Trento) – I carabinieri di Cles hanno arrestato tre persone di origini albanesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione ha avuto inizio durante i controlli condotti a Cles nel corso della notte tra domenica e lunedì. In quell’occasione i carabinieri hanno fermato un’Audi con tre persone a bordo che, dopo essere state perquisite, sono state trovate in possesso di due dosi di cocaina, una pistola scacciacani e un coltello a serramanico: questi ultimi erano nascosti nel cruscotto del veicolo.

A quel punto – informa l’Arma – i carabinieri si sono recati presso l’abitazione del giovane alla guida dell’auto che era stata fermata per estendere la perquisizione. Arrivati vicino al portone del condominio dove abitava il giovane sono stati notati altri due giovani, anche loro albanesi, che, alla vista dei militari, hanno cercato di nascondere un borsone. Borsone che conteneva circa 8 chili e mezzo di hashish, suddivisi in otto pacchi contenenti ciascuno 20 panetti da circa mezzo etto, più altri sette panetti sfusi e un involucro con sei grammi della stessa sostanza.

Entrati nell’appartamento, i carabinieri hanno scoperto una vera e propria “fucina” dove venivano preparate le dosi da spacciare. Sono stati sequestrati complessivamente quasi nove chili di stupefacenti tra hashish e cocaina, che sarebbero stati smerciati nelle valli del Noce già a partire dal giorno di Pasquetta. Nei confronti delle tre persone è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica per violazione delle norme sulle armi e gli oggetti il cui porto è vietato, mentre per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio sono scattate le manette: i tre albanesi sono stati arrestati e portati nel carcere di Spini di Gardolo.

In breve

Fermato per un controllo nel centro storico di Bolzano da agenti della squadra volante, un cittadino marocchino di 41 anni, E.K.J. le sue iniziali, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti circa 70 grammi di cocaina. I poliziotti hanno quindi chiesto l’intervento della sezione narcotici della squadra mobile che, dopo aver individuato l’abitazione dell’uomo in vicolo Sant’Osvaldo, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. Nella casa, nascosti tra due materassi ed in una scatola di scarpe, gli agenti hanno trovato una ventina di involucri contenenti complessivamente altri 1,1 kg di cocaina ed in un beauty case 13.710 euro in contanti in banconote di piccolo e medio taglio. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre il 41enne è stato arrestato.

I carabinieri di Trento hanno fermato un 27enne di origini guineiane e un 25enne di origini gambiane, entrambi con precedenti penali, mentre stavano litigando in piazza della Portella a Trento sabato 30 marzo. Le due persone – informa l’Arma – sono state trovate con un paio di occhiali da sole che avevano appena rubato a un uomo residente in provincia, che in quel momento si trovava proprio in piazza della Portella, dopo averlo minacciato e dopo aver alzato le mani.