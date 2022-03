Tricolori sci di fondo: a Dobbiaco Salvadori è oro nella 15 km, argento per Pellegrino. Nella 10 km successo per Scardoni

Venerdì si torna in pista con la prova sprint Senior, U23 e U20

NordEst – La prima giornata dei Campionati Italiani di fondo si è aperta mercoledì mattina a Dobbiaco (Bolzano) con la prova individuale di 15 km maschile e 10 km femminile in tecnica libera. Le Fiamme Gialle conquistano due titoli italiani con le vittorie di Giandomenico Salvadori e Lucia Scardoni. Nella gara maschile medaglia d’argento per Federico Pellegrino (FFOO) a 5”9 dal vincitore, mentre più staccato il compagno di squadra trentino Simone Daprà che completa il podio. Sfiora il podio il carabiniere fiemmese Stefano Gardener, seguito con il quinto posto da Davide Graz (FFGG), primo tra gli U23. Tra le donne invece la veneta Lucia Scardoni ha dominato la gara chiudendo con 15”5 di vantaggio sulla valdostana dell’Esercito Elisa Brocard. Grande terzo posto per Francesca Franchi delle Fiamme Gialle al suo rientro dopo un lungo stop, seguita dalla carabiniera Martina Di Centa che si è aggiudicata il primo posto nella categoria U23.

Giandomenico Salvadori racconta: “La gara oggi è andata bene, all’inizio non sono stato molto brillante, poi nell’ultimo giro sono riuscito a cambiare ritmo e a recuperare. Diciamo che non mi aspettavo di vincere. La pista era molto bella, soprattutto molto veloce e si riusciva a sciare molto bene. Venerdì non farò la prova sprint, mentre disputerò la staffetta e la 50 km di domenica. Speriamo di continuare così!”.

Lucia Scardoni commenta così la sua prova: “Sapevo di stare bene, sono partita controllata e quando ho visto che riuscivo a guadagnare metri sulle mie avversarie ci ho creduto davvero e sono andata a prendermi il titolo. Le piste, nonostante il periodo di poca neve, sono belle e veloci. Complimenti agli organizzatori davvero. Domani giornata di riposo, poi gareggerò nella sprint, nella staffetta e nella mass start di domenica. Speriamo di chiudere questa stagione con altre medaglie!”.

Giovedì il programma prevede una giornata di allenamento, dopodiché venerdì si scenderà di nuovo in pista nella splendida Nordic Arena di Dobbiaco, alle ore 8 scatterà infatti la prova sprint in tecnica classica che assegnerà il titolo di campione italiano assoluto-U23, U20 e di Coppa Italia.

Classifiche Individuale TL

10 km giovani/senior women

1 SCARDONI Lucia G.S. FIAMME GIALLE 22’40.1; 2 BROCARD Elisa C.S. ESERCITO 22’55.6; 3 FRANCHI Francesca G.S. FIAMME GIALLE 23’11.0; 4 DI CENTA Martina C.S. CARABINIERI SEZ. S 23’16.5; 5 BELLINI Martina C.S. ESERCITO 23’18.2; 6 CORRADINI Stefania SOTTOZERO NORDIC TEAM A 23’35.0; 7 LAURENT Greta G.S. FIAMME GIALLE 23’41.9; 8 COLOMBO Laura C.S. ESERCITO 23’50.1; 9 HUTTER Sara G.S. FIAMME ORO 24’32.1; 10 BERGAGNIN Rebecca A.S. MONTE COGLIANS A.D 24’32.3

15 km giovani/senior men

1 SALVADORI Giandomenico G.S. FIAMME GIALLE 28’53.6; 2 PELLEGRINO Federico G.S. FIAMME ORO 28’59.5; 3 DAPRA’ Simone G.S. FIAMME ORO 29’07.1; 4 GARDENER Stefano C.S. CARABINIERI SEZ. S 29’10.3; 5 GRAZ Davide G.S. FIAMME GIALLE 29’12.9; 6 DE FABIANI Francesco C.S. ESERCITO 29’19.6; 7 TICCO’ Giovanni G.S. FIAMME ORO 29’34.9; 8 DEL FABBRO Luca G.S. FIAMME GIALLE 29’35.1; 9 BERTOLINA Mirco C.S. CARABINIERI SEZ. S 29’39.5; 10 FANTON Paolo C.S. CARABINIERI SEZ. S 29’48.1

10 km U23 women

1 DI CENTA Martina C.S. CARABINIERI SEZ. 23’16.5; 2 COLOMBO Laura C.S. ESERCITO 23’50.1; 3 HUTTER Sara G.S. FIAMME ORO 24’32.1; 4 BERGAGNIN Rebecca A.S. MONTE COGLIANS A. 24’32.3; 5 CASSOL Federica C.S. ESERCITO 24’48.6; 6 SORDELLO Elisa S.C. ALPI MARITTIME EN 25’09.9; 7 SOMA’ Maddalena S.C. VALLE PESIO A.D. 25’17.8; 8 MAJ Valentina C.S. CARABINIERI SEZ. 25’18.0; 9 DE ZOLT PONTE Alessia UNDER UP SKI TEAM BERG 25’21.7; 10 BOCCARDI Maria Eugenia UNDER UP SKI TEAM BERG 25’26.6

15 km U23 men

1 GRAZ Davide G.S. FIAMME GIALLE 29’12.9; 2 TICCO’ Giovanni G.S. FIAMME ORO 29’34.9; 3 DEL FABBRO Luca G.S. FIAMME GIALLE 29’35.1; 4 GASPERI Michele C.S. ESERCITO 30’04.9; 5 POLI Fabrizio UNDER UP SKI TEAM BERG 30’10.8; 6 LONGO Fabio C.S. CARABINIERI SEZ. 30’19.8; 7 CHRISTILLE Cedric G.S. FIAMME GIALLE 31’05.5; 8 COMPAGNONI Luca UNDER UP SKI TEAM BERG 31’19.5; 9 MAZZOCCHI Davide UNDER UP SKI TEAM BERG 31’23.1; 10 CUSINI Nicolo’ C.S. ESERCITO 31’28.2