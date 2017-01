Treviso Sposi’ a Treviso il 4 e 5 febbraio 2017

Originalità ed eleganza le parole chiave della nuova edizione del salone dedicato al matrimonio per i futuri sposi

Treviso – Il 4 e 5 febbraio si terrà al Best Western Premier BHR Treviso Hotel l’ottava edizione di Treviso Sposi, l’evento a 360° dedicato alle coppie in procinto di sposarsi nei prossimi mesi dell’anno appena iniziato.

La manifestazione in pochi anni è diventata il punto di riferimento in tutta la provincia per le aziende del settore che vogliano farsi conoscere ai fidanzati che stanno organizzando il loro giorno più bello.

In programma un intero fine settimana per scoprire novità e tendenze del 2017 per il fatidico giorno del SI e renderlo indimenticabile.

Tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, argenteria, corredi, biancheria per la casa, partecipazioni e biglietti augurali.

Tra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento.

Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto e non per ultime le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele.

Ad affiancare la parte espositiva ci sarà il workshop gratuito dal titolo: “ Quando un wedding planner fa la differenza” a cura dello staff di Quintessential.

Nelle due giornate ci sarà anche la presentazione di www.librettonozze.it: il primo sito dove i futuri sposi potranno realizzare e personalizzare il libretto della Messa di Matrimonio.

E ancora per tutti i presenti tagli della torta nuziale e aperitivi offerti dalla Pasticceria Liberale.

La fiera sarà aperta sabato 4 dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 5 dalle 10.00 alle 19.00.

Il Best Western Premier BHR Treviso Hotel si trova in via Postumia Castellana, 2 a Quinto di Treviso a pochi minuti dal centro città.

L’ingresso è gratuito.

Per maggiori info: Via Postumia Castellana, 2 – 31055 Quinto di Treviso (TV)

Tel. +39 0422 3730 • www.bhrtrevisohotel.it • info@bassohotels.it