Trento, Panico a Canazei per il blocco di una cabina: 75 persone soccorse (VIDEO)

L’emergenza è scattata mercoledì pomeriggio, intorno alla 15.40, per il blocco di una cabina della funivia Col dei Rossi, della Società Sitc, in Val di Fassa

Trento - E’ rimasta bloccata la cabina che scendeva a valle, con 75 persone a bordo, all’altezza circa del primo pilone dell’impianto funiviario, in prossimità della pista di sci. I turisti, soprattutto sciatori, sono stati calati con le corde, per circa 20 metri, sulla pista sottostante, dove ad attenderli c’erano i gatti delle nevi della società che gestisce gli impianti di risalita che hanno fatto da spola per condurli a valle.

Nelle operazioni di evacuazione sono intervenuti oltre agli uomini del Soccorso Alpino dell’Area operativa Trentino settentrionale, il personale della funivia, il Soccorso piste, la Polizia di Stato in servizio sulle piste di sci.

Le operazioni sono terminate intorno alle 17.

Ecco il salvataggio di uno dei 65 sciatori sulla funivia bloccata a Canazei (immagini di M. Erioldi) tutti incolumi @TgrRai pic.twitter.com/BHRfrur0EI — Tgr Rai Trentino (@ViaPerini141) January 18, 2017