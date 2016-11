Trento, nuova tragedia nei boschi: a Fiavè muore un uomo di 70 anni, rimasto incastrato sotto un tronco

Intervento sul posto dell’elisoccorso poco dopo le 11

Fiavè (Trento) - L’allarme è stato lanciato mercoledì in tarda mattinata dai famigliari dell’uomo di 70 anni. E’ stato ritrovato senza vita nel bosco, incastrato sotto una pianta in località Monte Misonet. Immediato l’intervento in zona dei sanitari del 118 e dell’equipe di Trentino Emergenza, ma purtroppo l’uomo era deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Solo pochi giorni fa a Lavarone c’è stato un altro tragico incidente nei boschi della zona.