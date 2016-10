Trento, nei prossimi giorni lavori ai binari della ferrovia del Brennero

Ritardi fra i 5 ed i 20 minuti, ecco le corse interessate

Trento – Il Servizio trasporti pubblici della Provincia informa che, causa lavori di sostituzione rotaie sulla linea Verona – Brennero in varie tratte, tra le stazioni di Ala e di Trento, saranno possibili ritardi, compresi fra i 5 e i 20 minuti, per taluni treni, come sotto riportato, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Nei giorni compresi nei periodi fra: 17 e 21 ottobre, 24 e 28 ottobre e 07 e 11 novembre (Lunedì÷Venerdì): interruzione binario pari da Rovereto (e) – Mattarello (e) dalle ore 09.45 (dopo treno 2746) alle ore 12.15

. Treno 88 (TRENORD; EC Verona PN – Brennero): ritardo entro 10’

· Treno 20911 (Trenitalia REG; Bolzano – Rovereto): ritardo entro 10’

· Treno 80 (TRENORD; EC Verona PN – Brennero): ritardo entro 10’

· Treno 20916 (Trenitalia REG; Rovereto – Bolzano): ritardo entro 10’

· Treno 10976 (Trenitalia REG Verona PN – Bolzano): ritardo entro 10’

· Treno 9460 (Trenitalia ES Roma – Bolzano): (giorni di venerdì) ritardo entro 5’

Nei giorni 02, 03, 04 novembre: interruzione binario dispari da Mattarello (e) Rovereto (e) dalle ore 09.47 (dopo treno 10967) alle ore 12.25

· Treno 20911 (Trenitalia REG; Bolzano – Rovereto): ritardo entro 20’

· Treno 81 (TRENORD; EC Brennero – Bologna): ritardo entro 10’

· Treno 10976 (Trenitalia REG; Verona PN – Bolzano): ritardo entro 10’

· Treno 9462 (Trenitalia; ES Roma – Bolzano): ritardo entro 5’

Nei giorni compresi nei periodi dal 14 al 18 e dal 21 al 25 novembre (Lunedì÷Venerdì): interruzione binario pari da Ala (e) – Rovereto(e) dalle ore 09.35 (dopo treni 88-2746) alle ore 12.10

· Treno 88 (TRENORD; EC Verona PN – Brennero): ritardo entro 10’

· Treno 10976 (Trenitalia REG Verona PN -Bolzano): ritardo entro 10’

· Treno 9460 (Trenitalia ES Roma-Bolzano): (giorni di venerdì) ritardo entro 5’

Nei giorni compresi nei periodi dal 28 novembre al 02 dicembre (Lunedì÷Venerdì): interruzione binario pari da Trento (e) – Mattarello (e) dalle ore 09.35 (dopo treno 10970) alle ore 12.20

· Treno 88 (TRENORD; EC Verona PN – Brennero): ritardo entro 10’

· Treno 2746 (TI PAXREG; Verona PN-Bolzano): ritardo entro 10’

· Treno 20911 (Trenitalia REG; Bolzano – Rovereto): ritardo entro 15’

· Treno 80 (TRENORD; EC Verona PN – Brennero): ritardo entro 10’

· Treno 20916 (Trenitlaia REG; Rovereto – Bolzano): ritardo entro 10’

· Treno 10976 (Trenitalia Reg Verona PN – Bolzano): ritardo entro 5’

· Treno 81 (TRENORD; EC Brennero – Bologna): ritardo entro 10’