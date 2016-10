Primiero, Assegni Studio e facilitazioni di Viaggio: domande entro il 22 novembre

Le domande di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Affari generali dal 2 al 22 novembre

Primiero (Trento) - Via libera dalla Comunità, all’erogazione di assegni di studio per gli studenti frequentanti Scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Sono state inoltre confermate le facilitazioni di viaggio per gli studenti costretti ad organizzare autonomamente i trasporti da e per la scuola, in assenza di servizio pubblico.

Tale contributo, che prevede un rimborso forfettario a chilometro, viene erogato anche a chi non abbia effettuato la dichiarazione ICEF. Non saranno accolte domande presentate oltre tale termine.

Data la complessità della materia, è richiesto l’appuntamento presso l’Ufficio Affari Generali (tel. 0439 /64641) nel periodo fissato.

- Scarica i requisiti richiesti 2016/2017 (pdf)