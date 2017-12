A Trento la figlia di ‘Che’ Guevara, per raccolta fondi ospedale cubano

Connect on Linked in

Ha incontrato il presidente del Consiglio provinciale trentino, Bruno Dorigatti

Trento – Aleida Guevara, figlia del ‘Che’, è in visita per la prima volta in Trentino per un progetto di cooperazione internazionale in ambito sanitario organizzato dalle associazioni Italia-Cuba e Filo Rosso che da anni svolgono progetti a Cuba con partner locali cofinanziati dalla Provincia e dalla Regione.

Aleida Guevara ha incontrato il presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dorigatti “nel palazzo della democrazia e della libertà, simbolo dell’autonomia trentina”, ha detto Dorigatti. Il presidente ha ricordato “il degrado registrato nella sua recente visita a Cuba, insieme all’ammirazione per il popolo cubano che sa conservare allegria e dignità, dopo anni e anni di embargo”.

Guevara ha spiegato i motivi della sua visita: raccogliere fondi per un ospedale di Cordoba, che Cuba ha donato al popolo argentino. “Un ospedale dove le operazioni sono gratuite, un presidio che vogliamo salvare e che è il nostro modo per dimostrare che ‘si, se puede!'”.