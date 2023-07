Trento, Fugatti presenta una sua lista per elezioni provinciali con Spinelli (VIDEO)

Una lista che non ha ideologie – precisano -, che guarda alla concretezza delle cose, una lista complementare alla nostra coalizione ma che si rivolge anche a coloro che, non guardando ai partiti, hanno trovato qualche spunto interessante nell’azione di questa Giunta provinciale

Trento – “Non è una lista di partito ma è aperta e a questa parte di elettorato ci rivolgiamo”. Lo ha detto Maurizio Fugatti (Lega) presentando la lista “Fugatti presidente” per le elezioni provinciali di ottobre. Una lista in cui, commentano i sostenitori, “ci candidiamo per costruire con responsabilità e concretezza un percorso politico che dia casa a tutte e tutti coloro che apprezzano l’azione del presidente Fugatti e, al contempo, desiderano qualcosa di nuovo e peculiare pur all’interno della comune casa del centrodestra trentino”. L’appello è al “popolo moderato, libero, e forte e responsabile, che assuma prudenza e realismo quali principi di riferimento e per la cosa pubblica”.