Trento, finto infermiere dispone interventi delle ambulanze, denunciato

Un 19enne si presenta in divisa e tenta un soccorso

Trento – Si è finto infermiere e ha disposto interventi delle ambulanze per truffare due associazioni che forniscono mezzi sanitari di pronto intervento ma è stato denunciato e dovrà rispondere di esercizio abusivo di professione, usurpazione di titoli ed onori e truffa: le due associazioni hanno scoperto di essere state raggirate non avendo ricevuto il pagamento del servizio svolto. Il protagonista è un 19enne di origini bulgare da anni residente in Trentino che venerdì mattina è stato identificato e poi denunciato dalla Squadra volanti della Questura di Trento.

I poliziotti sono intervenuti in piazza Fiera, dove sono in corso i Mercatini di Natale e dove sono presenti anche diverse associazioni. Tra queste due del Nord Italia che forniscono mezzi del 118. Gli agenti hanno scoperto che il 19enne le aveva ingaggiate millantando di essere un infermiere presente in piazza per garantire il servizio di assistenza sanitaria, visto l’affollamento dei Mercatini. Il giovane si è presentato in divisa, con le patch di qualifica di infermiere e la scritta ‘112 Numero unico di emergenza’. Al primo “intervento”, il 19enne ha cercato di soccorrere un venditore ambulante in presumibile stato di ipotermia a causa del freddo cercando goffamente di prendere il polso e i parametri vitali e chiedendo poi l’intervento del personale sanitario. In attesa dell’arrivo degli operatori sanitari sul posto, il 19enne ha anche fatto compilare la scheda intervento con i dati e parametri sanitari, documento poi consegnato al personale dell’automedica di Trentino Emergenza intervenuta sul posto.

L’ambulante si è velocemente ripreso rifiutando le cure mediche. Successivamente il sedicente infermiere ha detto ai due equipaggi di effettuare un transito in tangenziale a lampeggianti accessi per un incidente segnalatogli su una fantomatica applicazione in suo possesso. Un evento risultato inesistente. Il 19enne, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi dove ha millantato cariche e profili professionali completamente inventati, è stato portato in Questura e denunciato.