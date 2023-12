Ospedale Riabilitativo di Lamon, lunedì 18 dicembre l’inaugurazione con il governatore Zaia

Posted on

Il vademecum sulle modalità di accesso NordEst – Dal 3 novembre sarà possibile richiedere il bonus mobilità per e-bike, biciclette e monopattini. Per l’occasione, ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha presentato una serie di raccomandazioni per affrontare la procedura online. Un iter che si divide in due fasi ben precise per i cittadini: la […]