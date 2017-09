Trento, Criminalità: un arresto per resistenza

Connect on Linked in

Colpisce poliziotti mentre lo portano in questura

Trento – Ha colpito gli agenti della squadra volante della polizia di Trento, mentre lo stavano portando in questura per identificarlo.

Si tratta di un giovane di 21 anni, di origine tunisina, che ieri sera era stato fermato in piazza Santa Maria per un controllo. Infastidito, ha affermato, secondo quanto riferisce la questura, che non si sarebbe fatto identificare da una donna.

Gli agenti hanno deciso quindi di portarlo in questura ed è allora che li ha colpiti. È stato poi riconosciuto come l’uomo che il 23 agosto aveva danneggiato dei beni in un supermercato e arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

