Palazzetto del ghiaccio a Piné, avviata l’istruttoria tecnica sulla proposta

È l’operazione “Barbecue Tre” condotta dai militari del Reparto Tutela agroalimentare di Parma per verificare le corrette indicazioni date ai consumatori in salumifici e prosciuttifici NordEst – In particolare è stata controllata la presenza in etichetta dell’origine della carne suina utilizzata per la preparazione di salumi e insaccati. Ben 14 le tonnellate di salumi sequestrate […]