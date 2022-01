Trento, confermata la scorta al Presidente della Provincia, Fugatti e protezione al direttore Apss, Ferro

Scorta confermata a Fugatti e rafforzata la protezione al direttore Ferro

Trento – Si è riunito a Trento, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a poche ore del ritrovamento di un plico – intercettato a Trento dal personale di Poste Italiane – contenente un proiettile indirizzato al presidente della Provincia Maurizio Fugatti e al direttore dell’azienda sanitaria provinciale, Antonio Ferro. La scritta contenuta in un biglietto allegato non lascia spazio a interpretazioni: “Booster x te, Ferro e company”, con chiaro riferimento alla terza dose del vaccino anti-Covid.

Tra le decisioni maturate, il Comitato ha confermato la scorta a Fugatti e rafforzato la protezione al direttore generale Ferro, con conseguente intensificazione dei controlli nei luoghi sensibili. Il commissario del Governo Gianfranco Bernabei fa sapere inoltre che sulle manifestazioni no vax la linea non cambia. Proseguono intanto le indagini degli investigatori per risalire al mittente della busta postale indirizzata al presidente della Provincia.