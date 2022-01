Covid Primiero, Vanoi, Mis: superati i 300 casi positivi nella Comunità di Primiero

I dati locali, aggiornati fino a giovedì 13 gennaio 2022. Questa la situazione a livello provinciale

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Volano i contagi anche nella Comunità di Primiero, che supera i 300 positivi complessivamente, nei 5 Comuni del territorio. Fino a giovedì 13 gennaio si registrano infatti 335 casi, con alcuni ricoveri in ospedale, in condizioni non gravi. Mentre la maggior parte delle persone – in isolamento in casa – riporta solo sintomi lievi, come accade in tutta Italia in queste settimane con la variante omicron.

Riportiamo nel dettaglio la situazione locale, Comune per Comune, secondo i dati registrati da Fbk in collaborazione con Provincia e Apss.

COMUNE DI SAGRON MIS



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

COMUNE DI IMÈR

COMUNE DI MEZZANO

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI C.ZZA