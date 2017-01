Trento, al S.A.S.S. la mostra fotografica del progetto “T-essere memoria”

L’inaugurazione il 19 gennaio alle 17, seguirà la presentazione del libro di Farina “Quando andiamo a casa?”

Trento -”T-essere memoria. Il museo incontra l’Alzheimer” è un progetto avviato nel 2015 dai Servizi educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza provinciale per i beni culturali. Ma è anche una mostra fotografica che sarà inaugurata giovedì 19 gennaio alle ore 17 presso il S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, sotto piazza Cesare Battisti. Venticinque scatti di Chiara Conci, Mirta Franzoi, Luisa Moser e Rosa Roncador che ritraggono gli anziani e i bambini protagonisti del progetto. A seguire, alle ore 17.30, la presentazione del libro “Quando andiamo a casa? Mia madre e il mio viaggio per comprendere l’Alzheimer. Un ricordo alla volta” di Michele Farina. Sarà presente l’autore che dialogherà con il giornalista Renzo Moser, mentre l’attrice Chiara Turrini leggerà alcuni brani tratti dal volume.

Il progetto “T-essere memoria”, ideato da Luisa Moser, è un percorso sperimentale nato con l’intento di rendere accessibile il Museo delle Palafitte di Fiavé anche alle persone affette da malattie legate alla demenza che difficilmente in questa fase della vita vengono accompagnate in museo o partecipano a laboratori archeologici. La mostra fotografica allestita allo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas di Trento è completata da quattro incontri a tema aperti a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali in coerenza con le attività previste nel Piano provinciale demenza. Hanno partecipato l’Associazione Alteritas Trentino Interazione tra i popoli, UPIPA Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza, APSP Azienda per i Servizi alla Persona M.Grazioli di Povo, Teatroovunque e Associazione Alzheimer Trento Onlus.

Incontri

giovedì 19 gennaio 2017, ore 17.30, presso il S.A.S.S.

Quando andiamo a casa?

Presentazione del libro-inchiesta sull’Alzheimer in Italia di Michele Farina

Dialoga con l’autore Renzo Moser, giornalista

giovedì 16 febbraio 2017, ore 17.30, presso il S.A.S.S.

Suono, silenzio, musica: ripensarsi nella relazione con la persona affetta da demenza

Stefania Filippi, educatore professionale sanitario e musicoterapista APSP M. Grazioli, Povo

Evelin Boccone, studentessa in Musicoterapia CMT Milano e Didattica della Musica Conservatorio Bonporti di Trento

giovedì 16 marzo 2017, ore 17.30, presso il S.A.S.S.

Ritorno al padre

Presentazione libro di Loretta Zanella

Dialoga con l’autrice Renzo Dori, presidente APSP M.Grazioli, Povo

giovedì 13 aprile 2017, ore 16.30, presso il S.A.S.S.

Alzheimer Caffè

Invecchiamento attivo: l’importanza dell’attività fisica

Andrea D’Andretta, referente stili di vita e salute UISP Trento

Introducono l’incontro gli allievi della Scuola Musicale “I Minipolifonici”

Informazioni

Provincia autonoma di Trento

Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni archeologici

Via Mantova, 67 – 38122 Trento

tel. 0461 492161

uff.beniarcheologici@provincia.tn.it

www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia