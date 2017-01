Caccia pronti al decollo: esercitazione in volo sulla ValBelluna con il 51° Stormo

Il 51° Stormo di Istrana da una parte e la Brigata Julia dall’altra, si eserciteranno sopra il monte Serva, fra Ponte nelle Alpi e Belluno. Seguiranno gli addestramenti del Comando Forze Operative Nord

Nordest - La comunicazione ufficiale dell’esercitazione è arrivata tramite la Prefettura di Belluno che avverte dell’esercitazione in corso nelle prossime settimane. L’Aeronautica Militare dell’Aeroporto di Istrana ha confermato che da lunedì 23 a giovedì 26 gennaio, il 51° Stormo effettuerà nuovi voli di addestramento nelle zone di Belluno e Feltre, coinvolgendo naturalmente anche territori limitrofi, compreso il cielo sopra Ponte nelle Alpi e il capoluogo.

Caccia in volo

I sorvoli si svolgeranno in orari compresi tra le 14 e le 20 e avverranno comunque a quote autorizzate. Solo pochi giorni fa, nel Bellunese i voli di esercitazione partiti dalla base di Aviano fecero scattare l’emergenza in tutta la Valbelluna per il forte boato provocato dai caccia in volo.

Comando Forze Operative Nord

Il secondo teatro militare coinvolgerà invece solo i Comuni di Ponte nelle Alpi e Belluno. Nei prossimi mesi di marzo (1, 2, 7, 8 e 9) e aprile (4,11, 12, 20 e 27), sulle pendici del monte Serva si eserciterà il Comando Forze Operative Nord, che ha sede a Padova, con armi individuali e di reparto sino a mitragliatrice con munizionamento ordinario e con quantitativo massimo dell’esplosivo.

La zona, che sarà delimitata da bandieroni rossi, è stata individuata con la denominazione poligono di Monte Serva Nord ed avrà questi confini: a nord fra la Casetta e Col dei Broli; a est fra Prome, Salto del lupo e Pascolet; a sud Col Mussac e ru de le Salere; a ovest Casera di Caneva, Cervoi e casera Coston.

Per tutti, informa il Comando Forze Operative Nord, il divieto di raccogliere e detenere armi e munizioni e materiale esplosivo di qualsiasi genere. Lo stesso Comando mette in conto che ci possano essere dei danni alle proprietà private. Le domande di risarcimento, compilate per iscritto, dovranno essere presentate entro il 12 maggio al Comune di competenza.