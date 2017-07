Trento, Addio all’ex assessore provinciale Ottorino Bressanini

Print This Post

Avvocato, esponente della cgil del trentino e già assessore provinciale alle riforme. Aveva 64 anni. I funerali avranno luogo lunedì, in forma laica, alle 14.30, alla sede della Cgil del Trentino dove al mattino della stessa giornata sarà allestita la camera ardente

Scurelle (Trento) – Si è spento sabato pomeriggio Ottorino Bressanini, avvocato della Cgil del Trentino, e politico di lungo corso in Trentino. Aveva 64 anni, era originario di Scurelle in Valsugana. Bressanini fu anche consigliere e assessore provinciale all’energia e alle riforme istituzionali.

Lo rende noto lo stesso sindacato, che si dice «profondamente affranto per la perdita di un compagno e un professionista che ha rappresentato una figura importante per l’organizzazione, sul piano umano e professionale nel diritto del lavoro, per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Con la sua scomparsa la Cgil del Trentino perde »il suo avvocato». A lui, ricorda la Cgil, si deve la creazione, in via Muredei, dell’ufficio legale «e a tutt’oggi era il punto di riferimento per tutti i legali che collaborano con la nostra organizzazione.

Un riferimento non solo per la sua straordinaria professionalità e la grande stima che lo accompagnava, ma soprattutto per la generosità con cui riempiva di significato tutte le relazioni umane di cui era protagonista».

Nato il 9 agosto del 1953 a Scurelle, in Valsugana. Dopo la maturità classica, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, laureandosi con una tesi sulla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel 1980 diventò avvocato.

In seguito si è specializzato in Diritto del lavoro, iniziando una stretta collaborazione con la Cgil, al fine di coniugare l’impegno nella professione con le ragioni della solidarietà e della giustizia sociale.

Iscritto al Pci nel 1980, è stato eletto quattro volte consigliere comunale a Scurelle. Fu membro della segreteria dei Ds del Trentino e coordinatore di Aprile, asso-ciazione nata per favorire l’unità ed il rinnovamento di tutta la sinistra.

Il ricordo del governatore Ugo Rossi

«Esprimo a nome di tutta la Giunta provinciale un sincero cordoglio per la scomparsa di Ottorino Bressanini, ricordandolo nella sua veste di assessore competente e capace, che come responsabile delle riforme istituzionali tenne a battesimo le Comunità di Valle, ma anche di avvocato sempre pronto a schierarsi a difesa dei diritti dei lavoratori. Il suo operato ha lasciato una traccia nella comunità trentina, e non sarà dimenticato».