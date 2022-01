Giornata della Memoria 2022 in Trentino: i principali eventi “Per Non Dimenticare”

Il Giorno della Memoria ricorda la fine di questi episodi, il disvelamento all’opinione pubblica degli orrori nazisti nei campi di concentramento, l’arrivo dei primi carri armati sovietici alle porte di Auschwitz

Trento – Una data simbolo per ricordare tutti i perseguitati e i dimenticati di questo orrore, di questa barbarie: uomini, vecchi, disabili, bambini e donne… L’obiettivo della Memoria non è soltanto ricordare, ma educare al rispetto per il prossimo. Deve perciò essere coltivata specie in chi non ha il ricordo degli eventi. I più giovani hanno il compito di portare nel futuro, all’umanità, questo monito e questa speranza: “Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo”. (Anna Frank)