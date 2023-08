Treno Milano-Calalzo, Consigliere bellunese Scopel: “Si studi anche un passaggio per Feltre” (AUDIO)

Corsa prova tra Milano Centrale e Calalzo

NordEst – «Il potenziamento di treni diretti dal Trevigiano e dal Friuli verso Milano è un’ottima notizia, specialmente se – come pare – in questo aumento delle corse verrà inserita anche la “Freccia delle Dolomiti”». È quanto afferma il consigliere provinciale bellunese delegato ai trasporti, Dario Scopel, in merito ai test di Fondazione Fs italiane che giovedì e venerdì (24-25 agosto) porteranno una corsa prova tra Milano Centrale e Calalzo. Una corsa che dovrebbe partire giovedì da Milano alle 7.30 per giungere a Calalzo poco dopo le 13 e rientrare in Lombardia venerdì con partenza dal Cadore alle 8.31.

«Se viene effettuata una corsa prova, è perché c’è l’interesse a capire se può essere fattibile l’inserimento di un nuovo servizio» commenta il consigliere Scopel. «Di fatto, sarebbe la riproposizione della vecchia “Freccia delle Dolomiti”, un treno diretto Cadore-Belluno-Milano che manca da tanto. Sarebbe interessante anche studiare un passaggio per Feltre, dato che tra pochi mesi la linea sarà elettrificata e quindi adatta a treni moderni, e che la stazione di Feltre rientra tra quelle che saranno oggetto di lavori in vista delle Olimpiadi, con un importo da oltre 3 milioni di euro. Il bacino d’utenza feltrino può essere interessante. E in generale, aumentare i servizi non può che essere un bene per un territorio di montagna, soprattutto quando si tratta di servizi legati ai trasporti in una provincia caratterizzata da grandi distanze. Attendiamo di capire quali saranno le considerazioni di Fs dopo la corsa prova».