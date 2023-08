TV33, Nasce una nuova tv privata regionale in Trentino Alto Adige

Athesia e Confcommercio sbarcano anche in tv con Video Bolzano 33: l’obiettivo una nuova emittente televisiva regionale con sedi a Trento e Bolzano

Trento/Bolzano – Athesia sbarca in tv, partecipando all’acquisizione di Video Bolzano 33. L’operazione è condotta attraverso il marchio Media Alpi, agenzia di pubblicità di proprietà del gruppo che acquisisce il 24,5% della proprietà dell’emittente bolzanina. La maggioranza delle quote però, il 51% saranno acquistate da Ixora team s.r.l. società trentina che fa capo a Seac.

Nascerà quindi una nuova Tv regionale dove all’attuale sede di Bolzano, si affiancherà una redazione a Trento che occuperà cinque giornalisti. Il via alle trasmissioni è previsto in autunno. TV33, questo il nuovo nome dell’emittente, andrà in onda sul canale 19 del digitale terrestre dove attualmente è in onda VB33. Rimane nel gruppo con una quota di minoranza anche l’attuale editore, la famiglia Baronio.

Sull’acquisizione sono intervenuti con una nota anche il sindacato giornalisti e Fnsi che rimarcano come l’acquisizione sia concomitante con la richiusura del quotidiano Il Nuovo Trentino. Gli enti a tutela dei giornalisti si precisa nella nota: “Manterranno alta la guardia sulla promessa ricollocazione dell’intero corpo redazionale del quotidiano recentemente chiuso.”