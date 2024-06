Treni sospesi tra Treviso – Montebelluna, tra Feltre – Belluno e ad agosto tra Verona – Vicenza

Trenitalia garantirà i collegamenti con bus sostitutivi

NordEst – Sarà un’estate di cantieri sulle linee ferroviarie della regione. Lavori necessari per potenziare la rete, ma che porteranno con sé inevitabili disagi per i passeggeri. La circolazione dei treni resterà sospesa fino al 7 settembre tra le stazioni di Treviso e Montebelluna e addirittura fino al 14 dicembre tra quelle di Feltre e Belluno, stazioni molto importanti anche per i vicini Comuni del Trentino..

Garantiti servizi sostitutivi

Trenitalia garantirà i collegamenti tramite bus sostitutivi con modifiche degli orari e dei tempi di percorrenza, condizionati a seconda delle fasce orarie dai livelli di traffico stradale. Sugli autobus non è inoltre ammesso il trasporto di bici e di animali, ad eccezione dei cani guida. Il periodo più complicato per i passeggeri sarà però tra il 31 luglio e il 20 agosto, quando verrà sospesa anche la tratta tra Verona e Vicenza per i lavori dell’alta velocità.

Per informazioni di dettaglio: è possibile consultare il sito e la app di Trenitalia o contattare il numero verde gratuito attivato per l’occasione 800 89 20 21.