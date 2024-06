Carenza Oss in Trentino: approvato l’Accordo tra Opera Armida Barelli e la Scuola di Reeschen in Albania

Favorire la qualificazione e la formazione sul territorio di nuovi operatori OSS, che possiedono titoli professionali affini. Punta a questo il provvedimento adottato dalla Giunta provinciale, con il quale è stato approvato un Accordo stipulato fra Opera Armida Barelli e Scuola professionale San Giuseppe Lavoratore di Reeschen in Albania, che rilascia un diploma di maturità professionale nel settore del servizio agli anziani

Trento – Questa deliberazione cerca di rendere più snello, per studenti già diplomati presso la Scuola in Albania, il percorso per ottenere l’attestato di qualifica di OSS in Trentino. Sebbene gli operatori che in questi anni hanno conseguito l’attestato di qualifica OSS sul territorio provinciale siano stati oltre 7000, il fabbisogno continua ad essere elevato soprattutto presso le APSP, nonché nell’ambito socio assistenziale e dei servizi al domicilio delle persone. E, in prospettiva, questo fabbisogno è destinato ad aumentare in seguito all’invecchiamento della popolazione.

Per raggiungere lo standard formativo previsto dal profilo professionale dell’OSS, gli studenti interessati potranno sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica, previa frequenza positiva presso Opera Armida Barelli di moduli teorici specifici e svolgimento nelle strutture locali di almeno il 50% del tirocinio previsto dall’ordinamento didattico del corso provinciale.

Per venire incontro alla crescente richiesta di formazione di OSS, la programmazione provinciale (Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2023/2026) ha previsto l’erogazione di corsi a ciclo continuo presso gli enti formativi autorizzati, ovvero Azienda provinciale per i servizi sanitari e Opera Armida Barelli. Inoltre da anni sono attive misure volte a facilitare la partecipazione della formazione come articolazioni orarie differenziate, nel rispetto del monte ore, attivazioni di sedi periferiche, oltre a permettere, in casi specifici, il conseguimento dell’attestato di qualifica in tempi più rapidi, attraverso il riconoscimento di crediti formativi da parte degli organi didattici del corso, o attraverso la frequenza di percorsi formativi ridotti definiti dalla Giunta per coloro che hanno un titolo professionale/inquadramento contrattuale (OTA, OSA ausiliario), a cui è riconosciuta un’affinità del relativo percorso formativo rispetto all’ordinamento didattico dell’OSS.

In breve

Telemedicina: oltre 4,3 milioni di euro alla Provincia autonoma di Trento grazie al PNRR

In arrivo ulteriori 1.809.970 euro per l’acquisto di apparecchiature per Apss

Trasporto pubblico sui passi dolomitici, approvata la convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano

Interventi di sistemazione idraulico-forestale, stanziati 28,7 milioni di euro

Iprase: insediato il Comitato tecnico scientifico

Nuove scuole e strutture “green”: dalla Provincia un impegno da 200 milioni di euro

Scuola secondaria di Mori, oltre 13 milioni per il nuovo plesso scolastico

Alzheimer Fest 2024: una tappa a Levico Terme a settembre

Sulle tracce di Andreas Hofer, a Volano svelata una targa commemorativa

“Vigili del Fuoco essenza del volontariato e della nostra Autonomia”

Inaugurata a Castel Condino la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Exporivaschuh, Fugatti: “Appuntamento importante per l’intero Trentino, Provincia pronta sostenere il polo fieristico con investimenti necessari”