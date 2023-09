Tre climber tedeschi incrodati di sera alle Coste dell’Anglone: soccorsi dall’elicottero

Si è concluso intorno alle 22 di martedì sera un intervento notturno per il recupero di tre climber tedeschi incrodati lungo la via La Bellezza di Venere alle Coste dell’Anglone (Dro, Valle del Sarca)

Dro (Trento) – I tre si trovavano nella parte alta della via, al settimo tiro, quando hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenza 112 intorno alle 19.30 perché non erano più in grado di proseguire in autonomia. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre in piazzola si preparava una squadra di operatori delle Stazioni di Riva del Garda e di Trento – monte Bondone del Soccorso Alpino, per dare supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.

Dopo alcune valutazioni, l’elicottero è decollato da Mattarello intorno alle 20.40 ed è volato sul posto, mentre la parete veniva illuminata dalla fotoelettrica dei Vigili del Fuoco. Il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato verricellato in parete ed ha recuperato i tre climber, illesi, a bordo dell’elicottero tramite due verricelli. I tre sono stati riportati a valle in sicurezza ed affidati agli operatori del Soccorso Alpino.