Alto Adige, quattordicenne violentata ad una festa di paese. Kompatscher: “Combattere ogni violenza contro le donne”

A luglio, due uomini avrebbero prima molestato una donna e poi usato violenza alla ragazzina

Bolzano – Una ragazza di 14 anni è stata violentata da due uomini durante una festa di paese in Alto Adige. Il fatto, avvenuto lo scorso luglio, è stato denunciato dalla vittima. I due uomini, residenti fuori regione, avrebbero prima molestato una ragazza e poi violentata un’altra, come riportato dalla stampa locale. La procura di Bolzano ha confermato l’esistenza di una indagine in corso senza dare altre informazioni, anche per tutelare la minore.

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher interviene sulla notizia di una 14enne violentata durante una festa di paese. “Questa notizia è sconvolgente. Purtroppo questo fatto dimostra ancora una volta in maniera drammatica che anche in Alto Adige dobbiamo fare tutto il possibile per combattere con ogni mezzo e in modo efficace tutte le forme di violenza contro le donne, il femminicidio, lo stupro, la violenza sessuale e sessualizzata, come anche l’oppressione, la discriminazione e l’esclusione. Questo compito non spetta solo al legislatore, alle forze dell’ordine e alla magistratura, ma all’intera società. È importante superare le radici culturali della violenza psicologica e fisica contro le donne e gli stereotipi di ruolo”, conclude il presidente della Provincia di Bolzano.

In breve

Il corpo di un giovane è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di mercoledì13 settembre, in riva all’Isarco. Si tratterebbe di un altoatesino di 24 anni. Il ritrovamento è avvenuto sotto ponte Loreto. A dare l’allarme un passante. Sono intervenuti un ‘ambulanza e gli uomini della questura. Il giovane avrebbe avuto un arresto cardiaco, i soccorritori avrebbero tentato di rianimarlo senza successo. Da stabilire le cause del malore.