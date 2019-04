Tragico schianto in Val d’Ega: un morto

Connect on Linked in

Dopo aver perso il controllo del mezzo è finito contro un muro

Bolzano – Tragico incidente mercoledì in mattinata in Val d’Ega, dove ha perso la vita un uomo di 45 anni.

Stando alle prime informazioni l’uomo per cause in vie di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo, un furgoncino, finendo contro un muro. I soccorritori della Croce bianca non hanno potuto far altro che confermare il decesso dell’uomo incastrato fra le lamiere.

Sono intervenuti i vigili del fuoco della zona. La strada è stata chiusa tra Ponte Nova e l’albergo “Al Sole” per permettere i lavori di rimozione del mezzo.