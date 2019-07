Elisoccorso a Primiero sabato in tarda serata: giornata con molti interventi sanitari in Valle

Connect on Linked in

Anziano colpito da malore preso in carico dall’equipe medica arrivata in volo

Primiero (Trento) – E’ stato un sabato di lavoro intenso per i sanitari del 118 con molti interventi a Primiero, così come in tutto il Trentino.

La maggior parte delle uscite locali, sono state in codice giallo, con trasferimento all’ospedale di Feltre. Hanno coinvolto diverse persone anziane presenti in zona.

Poco prima delle 17 invece, si è registrato un incidente in moto a San Martino di Castrozza, nel quale è rimasto ferito un 54enne. E’ stato soccorso in ambulanza e trasferito al Santa Maria del Prato.

Elicottero a Primiero

In serata invece, l’intervento dell’elicottero – subito dopo il temporale – per un sanitario che ha interessato un anziano. L’atterraggio è avvenuto come di consueto in piazzola a Transacqua, con il supporto dei Vigili del fuoco di Primiero.