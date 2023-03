Posted on

“Stop investimenti blocca cantieri e posti di lavoro” Bolzano – “Servono scelte che creano lavoro e che determinano il quadro di investimenti, dando a loro volta prospettiva. Come stiamo ribadendo con Cisl e Uil, questa manovra non delinea un futuro, non dice dove si vuole portare questo paese”. Lo ha detto la segretaria generale della Cgil, […]