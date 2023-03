Trento, continuano i controlli in città: tre denunciati per spaccio. A Merano arrestato latitante

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i carabinieri e la Polizia locale di Trento hanno messo in campo una serie di iniziative finalizzate al contrasto del traffico di droga

Trento – Complessivamente – informa l’arma – sono state identificate più di cento persone, di cui otto sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo. I servizi si sono svolti sia in borghese, sia in uniforme, con il controllo di alcuni esercizi pubblici del centro storico, maggiormente interessati dalla “movida” notturna, nonché dei principali parchi e piazze della città.

Tre persone originarie della Nigeria, rispettivamente di 30, 29 e 25 anni, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per spaccio. Altre cinque persone, prevalentemente giovani residenti in Trentino, sono state segnalate al Commissariato del Governo per detenzione di stupefacenti (hashish ed eroina) per uso personale. Un altro giovane, residente in zona, è stato sorpreso con un coltello a serramanico di circa 19 centimetri, sottoposto a sequestro.

I controlli svolti nelle zone interessate dalla “movida”, hanno invece portato ad alcune sanzioni amministrative.

Latitante fermato a Merano

I carabinieri della compagnia di Merano hanno individuato e tratto in arresto un latitante di nazionalità albanese che aveva risieduto nel Burgraviato sino al 2015, anno in cui era stato espulso dal territorio nazionale. L’uomo si era reso responsabile di svariati reati contro la persona e il patrimonio, tanto da essere stato condannato in maniera definitiva a scontare otto anni e mezzo di carcere.

In particolare, era noto nel Burgraviato per la sua abilità nel mettere a segno furti in abitazione. Dal 2015, anno della prima condanna e della sua espulsione, aveva fatto perdere le proprie tracce. Al termine di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Bolzano, i carabinieri lo hanno individuato presso un’abitazione nel Meranese, nella quale si trovava anche il fratello che lo ospitava e che è stato denunciato per favoreggiamento personale. Il latitante, alla vista dei militari che lo hanno sorpreso nel cuore della notte, ha cercato di fuggire dal balcone, ma è stato subito bloccato.