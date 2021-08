Malore in acqua mentre fa il bagno a Barricata, turista trentino muore annegato

NordEst – L’uomo stava facendo il bagno sulla spiaggia della Barricata quando improvvisamente ha accusato un malore in acqua ed è annegato. Inutili i soccorsi per Giovanni Faccioli, 58enne turista arrivato da Trento per trascorrere le vacanze nel Delta del Po.