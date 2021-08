Covid, 37 nuovi casi in Alto Adige e nessun decesso. Ordini dei medici Trento: vaccinare gli over 12

In particolare, Ioppi, dopo aver ricordato che la Provincia di Trento si trova agli ultimi posti in Italia in termine di percentuale della popolazione vaccinata, sollecita ogni sforzo per avviare una campagna di vaccinazione per gli over 12, in modo da mettere in sicurezza ragazze e ragazzi.

“Per loro si ha a disposizione un vaccino sicuro e, grazie all’età, molto efficace. Non farlo subito e aspettare altro tempo significa perdere la possibilità di garantire la massima protezione alla riapertura delle scuole”. L’Ordine dei medici, “garantendo ogni possibile collaborazione, come ha fatto finora”, chiede anche “una diffusa campagna di informazione fra la popolazione”.